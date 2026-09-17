जिद्द पर अड़ा इजराइल, लेबनान में 10 KM अंदर तक घुसी सेना, अब हिजबुल्लाह को लेकर दे दिया एक और बड़ा बयान

इस बीच, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के बढ़ते हमले और सैन्य अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र ने फिक्र जाहिर की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को इस पर दुख जताते हुए तेल अवीव से अपील की कि वो अपने ऑपरेशन पर विराम लगाए।