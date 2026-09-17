AI सेफ्टी को लेकर बढ़ी चिंता, UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने दी चेतावनी

UN चीफ के मुताबिक, AI के जोखिम सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। ऐसे में केवल किसी एक देश के नियम पर्याप्त नहीं होंगे। सरकारों को अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ वैश्विक तालमेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तय करने के लिए भी एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कब किसी AI सिस्टम को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत है। AI को सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा।