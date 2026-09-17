पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए 3 आतंकी, भारी मात्रा में बरामद हुआ गोला-बारूद और हथियार

पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बलूचिस्तान में पहले से ही जनता पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ है। इसकी वजह है सेना का अत्याचार, जिससे जनता परेशान हैं और सरकार भी इस बारे में कोई कदम नहीं उठाती। कई बलूच नेता और अलगाववादी संगठन पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। इन सबके बीच बलूचिस्तान में कुछ आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं, जो अक्सर ही सेना और पुलिस पर हमले करते हैं। ऐसे में देश की सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए उनकी जंग जारी रहेगी। इन सैन्य अभियानों में पाकिस्तानी सेना का साथ पुलिस, स्पेशल यूनिट्स और खुफिया एजेंसियाँ भी देती हैं, जिससे आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब होने का कोई मौका न मिले।