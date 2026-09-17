बेंजामिन नेतन्याहू ने किया वादा – ‘ईरान की सरकार को गिराने के साथ ही हमास और हिज़बुल्लाह को करेंगे खत्म’

गाज़ा में हमास के खिलाफ और साउथ लेबनान में हिज़बुल्लाह के खिलाफ इज़रायल की कार्रवाई जारी है। इन दोनों आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए इज़रायल की सेना के हमले जारी हैं। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि दोनों जगहों से उनकी सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तब अपने लक्ष्य को हासिल न कर ले और वो है इन दोनों आतंकी संगठनों का खात्मा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमास और हिज़बुल्लाह हथियार डालकर सरेंडर कर दें और गाज़ा-लेबनान के प्रशासन से दूर हो जाए, तो उनकी सैन्य कार्रवाई रुक जाएगी। नेतन्याहू का मानना है कि हमास और हिज़बुल्लाह की सैन्य क्षमता को खत्म किए बिना या उसके हथियार डाले बिना इज़रायल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती।