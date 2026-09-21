इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी पर UN में शिकायत दर्ज, बढ़ा विवाद

PTI ने इन कार्रवाइयों की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को हिरासत का आधार बता रहा है। अब सबकी नजर UN में दाखिल शिकायत और 27 सितंबर के प्रस्तावित PTI प्रदर्शन पर है। अलीमा खान की हिरासत का मामला पाकिस्तान की राजनीति के साथ-साथ मानवाधिकार बहस का भी अहम मुद्दा बन गया है।