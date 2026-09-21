21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी पर UN में शिकायत दर्ज, बढ़ा विवाद

Urgent Complaint Aleema Khan Arrest: इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी को लेकर विवाद बढ़ गया है। राइट्स लॉयर ने UN में अर्जेंट कंप्लेंट देकर मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Sep 21, 2026

Imran Khan Sister Aleema Khan UN Complaint

फोटो में पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान (सोर्स- ANI)

Imran Khan Sister Aleema Khan UN Complaint:पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान की हिरासत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 20 सितंबर को लाहौर में उनकी हिरासत के बाद मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। राइट्स लॉयर माइकल पोलाक ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के संबंधित स्पेशल प्रोसीजर के सामने अर्जेंट शिकायत दर्ज की है।

UN में पहुंचा अलीमा खान का मामला

माइकल पोलाक ने UN वर्किंग ग्रुप ऑन अर्बिटरी डेटिनेशन के साथ शिकायत की है। इसकी कॉपी अभिव्यक्ति, विश्वास और संगठन की आजादी से जुड़े यूएन स्पेशल Rapporteurs को भी भेजी गई है। पोलाक का आरोप है कि अलीमा को अपने भाई इमरान खान के समर्थन और राजनीतिक गतिविधियों की वजह से हिरासत में लिया गया। बता दें हालांकि, ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं।

पोलाक ने कहा कि उन्होंने दोस्तों और परिवार के आग्रह पर यह शिकायत दर्ज की। उनका दावा है कि अलीमा की हिरासत मनमानी और गैर-कानूनी है। उन्होंने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की अपील भी की है।

30 दिन की हिरासत और बढ़ा राजनीतिक तनाव

लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के आदेश के अनुसार अलीमा खान को ‘पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑडर ऑर्डिनेंस 1960’ के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। बाद में पुलिस ने उनके कोट लखपत जेल में होने की पुष्टि की। प्रशासन ने आदेश में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है।

अलीमा की हिरासत ऐसे समय हुई है। जब ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ यानी PTI ने 27 सितंबर को देशव्यापी विरोध और इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है। पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग कर रही है। इस वजह से उनकी हिरासत ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।

परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी कार्रवाई के आरोप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद अब इमरान खान के परिवार के दूसरे सदस्यों तक भी पहुंच गया है। PTI ने दावा किया है कि इमरान की बहनों डॉ. उजमा खान और नोरीन नियाज़ी को भी 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। प्रशासन के आदेशों में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को आधार बताया गया है।

वहीं इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी सोशल मीडिया पर परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लिए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ रिश्तेदारों को उनके घरों से ले जाया गया और उनकी गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

PTI ने इन कार्रवाइयों की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को हिरासत का आधार बता रहा है। अब सबकी नजर UN में दाखिल शिकायत और 27 सितंबर के प्रस्तावित PTI प्रदर्शन पर है। अलीमा खान की हिरासत का मामला पाकिस्तान की राजनीति के साथ-साथ मानवाधिकार बहस का भी अहम मुद्दा बन गया है।

Imran Khan: इमरान खान की बहन की गिरफ्तारी पर पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, हालात बिगाड़ने का पहला कदम बताया

ये भी पढ़ें
imran khan news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

21 Sept 2026 01:16 pm

Published on:

21 Sept 2026 01:05 pm

Hindi News / World / इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी पर UN में शिकायत दर्ज, बढ़ा विवाद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Iran war: अमेरिका को ईरान की खुली चेतावनी! ‘अगली लड़ाई में सामने आएगा वो हथियार, जिसकी कल्पना भी नहीं

Iran US Conflict
विदेश

लेबनान पर इजराइल का हमला, टायर जिले के कस्बों पर की एयरस्ट्राइक और तोपबारी, कई घर तबाह

Israel airstrikes Lebanon
विदेश

‘हम शादी को कम से कम कुछ और महीनों के लिए टाल रहे हैं’, महंगाई और जंग के बीच ईरानी युवक की मजबूरी

Iran wedding costs, Iran economy
विदेश

US Iran Talks: ईरान पर अमेरिका का नया संदेश: परमाणु हथियार पर ‘नो डील’, बातचीत के दरवाजे अब भी खुले

Iran Nuclear Deal
विदेश

पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, कुनार में कई ठिकानों पर बरसाए बम

Pakistan Afghanistan conflict, Kunar airstrike
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.