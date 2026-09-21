‘संगरूर में युवक के जहर खाने पर भड़की बीजेपी’, गौरव भाटिया ने मांगा सीएम भगवंत मान का इस्तीफा, याद दिलाए 2022 के वादे

Gaurav Bhatia on Bhagwant Mann: पंजाब के संगरूर में युवक जग्गा सिंह के डीसी कार्यालय के बाहर जहर खाने की घटना को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के पुराने वादों पर भी सवाल उठाए। गौरव भाटिया ने दिल्ली में कहा कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के एक महीने के भीतर पंजाब को नशामुक्त करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास और नशामुक्ति के लिए भी छह महीने के भीतर व्यवस्था करने की बात कही गई थी।