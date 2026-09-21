Sonia Gandhi Case: सोनिया गांधी केस में कोर्ट के आदेश का आगे क्या होगा असर? फैसले के बाद जांच और पुराने दस्तावेजों पर टिकी निगाहें

राजनीतिक तौर पर यह मामला विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस इसे राजनीतिक कार्रवाई के रूप में देख सकती है, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष इसे चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर सवाल बता रहा है, लेकिन कानूनी परिणाम अभी आगे की सुनवाई पर निर्भर है। राजनीतिक रूप से यह फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आगामी चुनाव और राजनीतिक अभियानों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मुद्दे को सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। नागरिकता और विदेशी मूल से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र में आ गया है, जिससे कांग्रेस को अब अदालत के साथ-साथ राजनीतिक मंच पर भी रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ेगा।