पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से ‘पद्म श्री’ पुरस्कार वापस लेने की मांग, हिंदू सेना ने लिखा अमित शाह को पत्र

अंसारी के बयान पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाए और कांग्रेस की विचारधारा पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अंसारी के बयान की आलोचना की। उन्होंने इस टिप्पणी को भारतीय परंपरा और देश के मौजूदा माहौल से जोड़कर सवाल उठाए।