हामिद अंसारी के बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया कहा – ‘उनकी स्कॉलरशिप पर सवाल उठाना ठीक नहीं’

हामिद अंसारी की टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनके परिवार ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अंसारी ने भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए देश की अच्छी सेवा की थी। ओवैसी ने हामिद अंसारी की विद्वता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हामिद अंसारी की स्कॉलरशिप पर सवाल उठाता है या इस तरह पेश करता है जैसे वह देश से प्यार नहीं करते, तो वह इससे सहमत नहीं हैं। अंसारी एक विद्वान हैं। किसी व्यक्ति की बात से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उसकी विद्वता पर सवाल उठाना गलत बात है।