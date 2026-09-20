ममता बनर्जी की TMC पर समिक भट्टाचार्य का तंज, कहा- ‘किस तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हो?’

TMC Name Dispute: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले TMC को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी के नाम और पुराने चुनाव चिन्ह को लेकर पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के खेमे पर सीधा हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति पर सवाल करने पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा है। न तो इसका कोई चुनाव चिह्न है, न ही कोई बैंक खाता और न ही कोई नाम। ऐसे में किस तृणमूल की बात कर रहे हैं? उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद चल रहा है।