Bihar Floods: तेजस्वी के बाढ़ वाले बयान पर पप्पू यादव का पलटवार, बोले- जब PM दीये जला रहे थे, आप टिकट बांट रहे थे

Bihar Politics: बिहार में बाढ़ को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के सरकार पर हमले के बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की बाढ़ को लेकर सिर्फ राजनीति के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपके माता-पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं और आप खुद उपमुख्यमंत्री रहे हैं। तब आपने क्यों कुछ नहीं किया? पप्पू यादव ने कहा कि सभी सरकारों ने मिलकर नदियों को नुकसान पहुंचाया और गांवों में गाद जमा होने की समस्या बढ़ती गई। राज्य में पहले भी कई सरकारें रही हैं और सभी ने मिलकर नदियों और गांवों की स्थिति बिगाड़ी है।