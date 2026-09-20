Surat Crime: ‘पोस्टमैन’ बन नक्सली इलाके में घुसी पुलिस, 25 साल बाद दबोचा गया 20 हजार का इनामी ‘मोस्ट वांटेड’

टीम डाक का थैला और आरोपी के नाम का लिफाफा लेकर गांव पहुंची। स्थानीय लोगों से डाक देने के लिए पता पूछते हुए पुलिसकर्मी आरोपी के घर तक पहुंच गए। इसके बाद घर की घेराबंदी कर मिथिलेश भूमिहार को पकड़ लिया गया और सुरक्षित सूरत लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2001 में उसने अपने साथियों के साथ उधना गांव स्थित पुराने पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर लूट की थी। लूट के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें पेट्रोल पंप के मैनेजर की मौत हो गई थी। इस मामले के बाद आरोपी सूरत छोड़कर फरार हो गया था।