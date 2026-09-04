सूरत: मकान में मिले मां-बेटी के शव, महिला ने बेटे को फोन कर कहा-‘हिमांशु हमें…’ साथ रहने वाला युवक फरार

मामले में सबसे अहम जानकारी मृतका के बेटे आकाश ने पुलिस को दी है। आकाश के अनुसार, दोपहर के समय उसकी मां जशादेवी का फोन आया था। वह काफी घबराई हुई थीं। उन्होंने फोन पर कहा, 'हिमांशु सिंह हमें मार रहा है।' मां की बात सुनकर आकाश तुरंत दफ्तर से घर के लिए रवाना हो गया। हालांकि, सहारा दरवाजा क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम के कारण वह रास्ते में फंस गया। जब वह घर पहुंचा तो बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। घर के अंदर उसकी मां और बहन के शव पड़े थे। घटना के बाद से जशादेवी और मुस्कान के मोबाइल फोन भी नहीं मिले हैं।