चार्जिंग केबल से 25 साल की युवती की हत्या, 900 फिंगरप्रिंट और 85 लोगों से पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ खाली

Charging Cable Murder:गुजरात के सूरत जिले में 25 साल की युवती की हत्या का मामला पुलिस के लिए पहेली बनता जा रहा है। वारदात को एक हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस के पास हत्यारे का कोई ठोस सुराग नहीं है। मामले की जांच में अब तक करीब 900 फिंगरप्रिंट सैंपल लिए जा चुके हैं और 85 लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है।