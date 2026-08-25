गुजरात : सूरत में नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया मछली बाजार का नाम, हुआ विवाद तो ढंक दिया बोर्ड

सूरत। नानपुरा-लक्कड़कोट क्षेत्र में करीब 3.90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार फिश मार्केट के नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महानगरपालिका की ओर से बनाए गए इस बाजार पर ‘श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट’ का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन खास बात यह है कि बाजार के नामकरण को लेकर महानगरपालिका की सामान्य सभा या सांस्कृतिक समिति में अब तक कोई आधिकारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। इसी को लेकर व्यापारियों के एक गुट ने विरोध जताया है। इस बीच मंगलवार को बोर्ड को सफेद चादर से ढंक दिया गया।