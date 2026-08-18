काजू-पनीर की सब्जी खाने के बाद मासूम की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती, गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट ने बंद किया रेस्टोरेंट

अगले दिन परिवार के अन्य सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आर्या की मौत हो गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम मंगलवार को रेस्टोरेंट पहुंची और जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेजल व्यास ने बताया कि टीम ने खराब मिले खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया और बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद रेस्टोरेंट को बंद करा दिया। जांच में चना दाल खराब मिली, जबकि सब्जियां कुछ खराब हालत में और खुले में रखी थीं। पनीर भी खुले में रखा मिला। टीम ने इन सभी खाद्य पदार्थों को नष्ट करा दिया।