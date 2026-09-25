Accident: गुजरात के सूरत में खड़े डंपर से कार टकराई, हादसे में चालक समेत चार लोगों की मौत

इस घटना को देखने वालों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार में सवार चारों लोगों को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। फिलहाल इस मामले में घटना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाने में लग गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।