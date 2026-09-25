Accident: गुजरात के सूरत में खड़े डंपर से कार टकराई, हादसे में चालक समेत चार लोगों की मौत

हादसे में चालक समेत चार लोगों की मौत, प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- पत्रिका
Surat Car Accident: गुजरात के सूरत जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक, एक कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई।
बता दें कि जिले के कामरेज के पास एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ।प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे एक भारी-भरकम डंपर में अचानक एयर प्रेशर (Air Pressure) से जुड़ी गंभीर यांत्रिक समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वाहन आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। ऐसी आपातकालीन स्थिति में डंपर चालक ने किसी तरह गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था।
इसी बीच, पीछे से बेहद तेज गति से आ रही एक टाटा हैरियर कार के चालक को सामने खड़े डंपर का अंदाजा नहीं लग सका। तेज रफ्तार और अचानक सामने आई रुकावट के कारण कार चालक अपना नियंत्रण पूरी तरह खो बैठा। वाहन की गति इतनी तेज थी कि ऐन वक्त पर ब्रेक लगाने के बावजूद गाड़ी थमी नहीं और सीधे सड़क किनारे खड़े डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी। यह टक्कर इतनी भीषण और जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
इस घटना को देखने वालों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार में सवार चारों लोगों को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। फिलहाल इस मामले में घटना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाने में लग गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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