Surat: कड़ी सुरक्षा में होगी बप्पा की विदाई, 3 घाटों- 21 कृत्रिम तालाबों में 90 हजार से ज्यादा मूर्तियों का होगा विसर्जन

विसर्जन मार्ग और विसर्जन स्थलों की निगरानी के लिए इस बार तकनीक का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने 20 ड्रोन कैमरे, 125 वीडियो कैमरे, 900 बॉडीवॉर्न कैमरे, 150 AI कैमरे और 3 हजार सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की है। इन कैमरों से मिलने वाले इनपुट की निगरानी पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी। विसर्जन मार्ग में आने वाले निर्जन स्थानों पर 10 वॉच टावर और 32 आस्का लाइट लगाई गई हैं। इसके अलावा 4 घुड़सवार दल और 16 क्रेन भी विशेष व्यवस्था के तहत तैनात रहेंगे। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के साथ-साथ ऐसे स्थानों पर भी निगरानी बनाए रखना है, जहां सामान्य निगरानी अपेक्षाकृत कठिन होती है।