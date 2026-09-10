गुजरात में ED की बड़ी कार्रवाई, सुरेश पटेल की 6.52 करोड़ की 17 संपत्तियां अटैच; जांच में हो सकते हैं बड़े खुलासे

ईडी की जांच में सामने आया है कि सुरेश पटेल ने दमन में स्क्रैप ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के कारोबार पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों को धमकी, डराने-धमकाने और बाहुबल के दम पर बाजार से हटा दिया था। अपने आपराधिक रिकॉर्ड से पैदा हुए डर का इस्तेमाल कर वह पूरे कारोबार पर कब्जा किए हुए था। इस मामले में ईडी पहले ही 27 नवंबर, 2024 को दमन की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत संख्या 10/2024 दायर कर चुकी है। इसमें सुरेश जगुभाई पटेल और उसके सहयोगी महेश नंदा समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है।