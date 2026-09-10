नेपाल की बालेन शाह सरकार से तीसरे मंत्री ने छोड़ा पद, बाढ़ के बीच रसोई गैस की किल्लत पर बयान देने के बाद गरमाया मामला

गौरी ने बुधवार को संघीय संसद की उद्योग समिति की बैठक में कहा था कि यह देश के लिए शर्मनाक स्थिति है कि उपभोक्ताओं को पैसे देने के बाद भी रसोई गैस नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि गैस कंपनियां सरकार और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही हैं। गौरी ने दावा किया था कि हाल ही में काठमांडू घाटी के लिए 48 हजार गैस सिलेंडर भेजे गए थे, लेकिन बाजार तक केवल 19 से 20 हजार सिलेंडर ही पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाया था कि बाकी सिलेंडर कहां गए, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।