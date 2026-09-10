BRICS Summit: ब्रिक्स समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश PM तारिक रहमान! मंत्री बोले- उन्हें नहीं मिला न्योता

हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश सरकार उचित समय आने पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत की द्विपक्षीय यात्रा आयोजित करने पर काम कर रही है। गौरतलब है कि तारिक रहमान के 23 अगस्त से तीन दिवसीय आधिकारिक भारत दौरे पर आने की उम्मीद थी, लेकिन यह यात्रा टाल दी गई थी। इस यात्रा के टलने के कारण और उसके बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में पैदा हुई स्थिति को दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।