UPI Payment फेल हुआ और पैसे कट गए? इन स्टेप्स से वापस आएगी आपकी रकम, ज्यादा देरी होने पर बैंक देगा मुआवजा

Failed UPI Payment Refund Process: आज के समय में डिजिटल पेमेंट ने खरीदारी, बिल पेमेंट और पैसे भेजना आसान बना दिया है। लेकिन कभी-कभी बैंक सर्वर, इंटरनेट या तकनीकी समस्या के कारण UPI ट्रांजेक्शन फेल दिखने लगता है। खाते से रकम कटने के बाद भी जिसको पेमेंट किया है उसके पास पैसे नहीं पहुंचते तो आप दोबारा पेमेंट कर देते हो। ऐसे में तुरंत दोबारा पेमेंट करना गलती भी हो सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि फेल दिखने वाला पेमेंट हमेशा के लिए अटक गया हो। पहला ट्रांजेक्शन यदि बाद में सफल हो गया तो रकम दो बार कट जाती है। ऐसे में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और सामने वाले के पास नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में कुछ जरूरी कदम हैं, जिनका पालन करके आप वापस अपना पेमेंट पा सकते हैं।