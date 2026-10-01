Post Office MIS में आपको हर महीने मिलेगी इनकम, Wife के साथ जॉइंट अकाउंट से पा सकते हैं अच्छा ब्याज

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। यहां सिंगल या जॉइंट अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये इन्वेस्ट किये जा सकते हैं। वहीं, सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस में मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। इस मैच्योरिटी अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।