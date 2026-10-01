Stock Market Crash: सिर्फ 1 घंटे में हो गया 9.5 लाख करोड़ का नुकसान, शेयर बाजार में अचानक क्यों आई भारी गिरावट

मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही बाजार के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई के संकेत ने अनिश्चितता और बढ़ा दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में ईरान पर कड़े एक्शन लेने का संकेत दिया। बाजार की चिंता इसलिए बढ़ी, क्योंकि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा पैदा होता है। इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। महंगा कच्चा तेल कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है और मुनाफे पर दबाव डाल सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है।