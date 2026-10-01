Stock Market: गिरावट के साथ खुला बाजार, ऑटो, सीमेंट और मेटल शेयरों में देखी जा रही बिकवाली, जानिए कहां आई खरीदारी

शुरुआती कारोबार में ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.14 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया 1.52 फीसदी, निफ्टी मेटल 1.04 फीसदी, निफ्टी सीमेंट 1.83 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 0.54 फीसदी, निफ्टी फार्मा 0.28 फीसदी, निफ्टी रियल्टी 0.85 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.47 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.79 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स 0.59 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। इससे इतर निफ्टी आईटी में 0.97 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.84 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.09 फीसदी की तेजी देखने को मिली।