Rent Vs Home Loan EMI: घर खरीदना सही या किराए पर रहना? ये 6 बातें बदल सकती हैं आपका फैसला

लंबी अवधि का होम लोन पहली नजर में राहत देता है। ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन यहां मामला थोड़ा उलटा है। ईएमआई कम होने का मतलब यह नहीं कि घर सस्ता पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर 80 लाख रुपये के होम लोन को 8 फीसदी की ब्याज दर पर लें और मान लें कि पूरी अवधि में ब्याज दर यही रहती है और कोई प्रीपेमेंट नहीं किया जाता। ऐसे में 30 साल की अवधि चुनने पर 20 साल के लोन की तुलना में ईएमआई करीब 8,200 रुपये कम हो सकती है। लेकिन इसके बदले पूरी अवधि में करीब 50.7 लाख रुपये ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यानी आज की जेब पर बोझ कम हुआ, लेकिन लंबे समय में बैंक को जाने वाला पैसा काफी बढ़ गया। इसलिए होम लोन की अवधि चुनते समय सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी। कुल ब्याज भी देखना जरूरी है।