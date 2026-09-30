Vedanta ने NCD के जरिए जुटाए 2,000 करोड़ रुपये, जानें शेयरधारकों पर क्या होगा असर

कंपनी के लिए एनसीडी के जरिए पैसा जुटाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे नए इक्विटी शेयर जारी नहीं करने पड़ते। यानी पूंजी जुटाने के साथ मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी में सीधी कमी नहीं होती। यह रकम कंपनी की रिफाइनेंसिंग जरूरतों में काम आ सकती है। वेदांता मौजूदा कर्ज और दूसरी वित्तीय देनदारियों को मैनेज करने की दिशा में काम कर रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य अपनी उधारी की लागत को 8.5 फीसदी सालाना से नीचे रखने का है। अगर कंपनी पुराने कर्ज को कम लागत वाले कर्ज से बदलने में सफल रहती है, तो भविष्य में उसके ब्याज खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।