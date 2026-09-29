Stock Market Today: शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ हुआ बंद, जानिए कौन-से स्टॉक्स गिरे और कहां आई तेजी

सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 12 शेयर हरे निशान पर और 18 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट टाइटन में 2.72 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, एचसीएल टेक में 2.29 फीसदी, टीसीएस में 1.72 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.57 फीसदी, एचयूएल में 1.53 फीसदी, टेक महिंद्रा में 1.48 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.45 फीसदी, इटरनल में 1.22 फीसदी, रिलायंस में 1.21 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 1.17 फीसदी, मारुति में 1.17 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इससे इतर अडानी पोर्ट्स में सबसे अधिक 4.39 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इसके अलावा, सनफार्मा में 1..09 फीसदी, टाटा स्टील में 1.05 फीसदी और कोटक महिंद्रा बैंक में 1 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।