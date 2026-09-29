Stock Market Today: शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ हुआ बंद, जानिए कौन-से स्टॉक्स गिरे और कहां आई तेजी

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स आज 0.33 फीसदी या 242 अंक की गिरावट के साथ 72,529 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.28 फीसदी या 64 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर बंद हुआ है। हालांकि, बाजार बंद होते-होते गिरावट काफी कम हो गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में करीब 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी।
सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 12 शेयर हरे निशान पर और 18 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट टाइटन में 2.72 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, एचसीएल टेक में 2.29 फीसदी, टीसीएस में 1.72 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.57 फीसदी, एचयूएल में 1.53 फीसदी, टेक महिंद्रा में 1.48 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.45 फीसदी, इटरनल में 1.22 फीसदी, रिलायंस में 1.21 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 1.17 फीसदी, मारुति में 1.17 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इससे इतर अडानी पोर्ट्स में सबसे अधिक 4.39 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इसके अलावा, सनफार्मा में 1..09 फीसदी, टाटा स्टील में 1.05 फीसदी और कोटक महिंद्रा बैंक में 1 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.71 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी केमिकल्स में 2.31 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.33 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.05 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.66 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.13 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.87 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.64 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मेटल में 0.78 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.64 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.11 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर में 0.15 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|टाइटन
|4,675.00
|-3.00%
|विप्रो
|156.79
|-2.95%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,222.00
|-2.44%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,659.00
|-2.27%
|टेक महिंद्रा
|1,510.50
|-2.06%
|बजाज ऑटो
|10,811.00
|-1.93%
|टीसीएस
|2,032.40
|-1.85%
|मैक्स हेल्थकेयर
|982.10
|-1.80%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|10,829.00
|-1.78%
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|1,863.90
|-1.70%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,100.00
|-1.59%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|2,947.80
|-1.58%
|एचडीएफसी लाइफ
|523.55
|-1.51%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|217.56
|-1.33%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,972.90
|+5.01%
|अडानी पोर्ट्स
|1,822.00
|+4.49%
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,251.90
|+2.53%
|सन फार्मा
|1,865.00
|+1.47%
|इन्फोसिस
|1,015.40
|+1.22%
|कोटक महिंद्रा बैंक
|406.00
|+1.11%
|टाटा स्टील
|188.00
|+0.91%
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|967.70
|+0.80%
|एनटीपीसी
|323.50
|+0.75%
|जेएसडब्ल्यू स्टील
|1,272.40
|+0.66%
|कोल इंडिया
|425.00
|+0.59%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|387.75
|+0.58%
|एचडीएफसी बैंक
|722.70
|+0.51%
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,735.00
|+0.40%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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