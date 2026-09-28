DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितनी बढ़ोतरी का है अनुमान? जानिए क्या कहती है महंगाई की कैलकुलेशन

डीए हाइक के ऐलान को लेकर दशहरे का समय भी चर्चा में है। आम तौर पर सरकार की ओर से जून की डीए हाइक का ऐलान दशहरे जैसे बड़े त्योहार से पहले किया जाता रहा है। हालांकि, इसे कोई तय नियम नहीं माना जा सकता। पिछले दो साल का रिकॉर्ड देखें तो दोनों बार घोषणा दशहरे के बाद हुई थी। साल 2025 में दशहरा 2 अक्टूबर को था और डीए का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ था। साल 2024 में दशहरा 12 अक्टूबर को था और DA का ऐलान 21 अक्टूबर को हुआ था। वहीं, साल 2026 में दशहरा 20 अक्टूबर को है। ऐसे में इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार त्योहार से पहले डीए हाइक का ऐलान करती है या पिछली परंपरा की तरह बाद में घोषणा होती है।