Gold Price Today: जेवर बनवाने वालों के लिए गुड न्यूज, सोना 8 दिन में करीब 6000 रुपये और चांदी 15,000 रुपये टूटी, जानिए क्यों आ रही गिरावट

पीएल केपिटल में कमोडिटीज के हेड आशीष राजोडिया के मुताबिक, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें इस समय सोने की सुरक्षित निवेश वाली मांग को बढ़ाने के बजाय अमेरिकी फेड की सख्त पॉलिसी की आशंका को मजबूत कर रही हैं। उनके मुताबिक, महंगा तेल महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में बाजार को डर है कि फेड ब्याज दरों को ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रख सकता है। इसका असर डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर पड़ता है, जो सोने जैसे ऐसे निवेश पर दबाव डालते हैं जिससे नियमित ब्याज नहीं मिलता। यानी इस बार तेल की तेजी सोने के लिए सपोर्ट बनने के बजाय उलटी पड़ गई है।