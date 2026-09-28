28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Price Today: जेवर बनवाने वालों के लिए गुड न्यूज, सोना 8 दिन में करीब 6000 रुपये और चांदी 15,000 रुपये टूटी, जानिए क्यों आ रही गिरावट

Gold Rate Today: ईरान के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा रिजेक्ट कर देने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे महंगाई और अमेरिकी फेड की सख्त नीति को लेकर चिंता बढ़ गई। इसका असर सोने-चांदी पर पड़ा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 28, 2026

Gold Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: अगर आप शादी के लिए गोल्ड जूलरी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीते 8 दिनों में सोने में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। वैश्विक बाजारों से लेकर घरेलू वायदा और घरेलू हाजिर बाजार में भी कीमतें गिरी हैं। गोल्ड ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है।

5,670 रुपये सस्ता हुआ सोना

गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 20 सितंबर को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,55,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। आज सोमवार, 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,50,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह 8 दिनों में सोने का हाजिर भाव 5,670 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया है।

8 दिन में 15,000 रुपये टूटी चांदी

सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, 20 सितंबर को दिल्ली में चांदी का भाव 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। वहीं, बुधवार सुबह चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। इस तरह 8 दिन में चांदी का भाव 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गया है।

सोने-चांदी की वैश्विक कीमतों में बड़ी गिरावट

वैश्विक बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव 2 फीसदी से ज्यादा गिरकर 4,224.1 डॉलर प्रति औंस के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। वहीं, चांदी की हालत इससे भी कमजोर रही। इसका भाव करीब 4 फीसदी लुढ़ककर 62.21 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक आ गया। डॉलर में मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी ने भी सोने-चांदी पर दबाव बनाया। आम तौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोने की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग नजर आ रही है।

महंगे तेल से बन रहा गोल्ड पर दबाव

पीएल केपिटल में कमोडिटीज के हेड आशीष राजोडिया के मुताबिक, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें इस समय सोने की सुरक्षित निवेश वाली मांग को बढ़ाने के बजाय अमेरिकी फेड की सख्त पॉलिसी की आशंका को मजबूत कर रही हैं। उनके मुताबिक, महंगा तेल महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में बाजार को डर है कि फेड ब्याज दरों को ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रख सकता है। इसका असर डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर पड़ता है, जो सोने जैसे ऐसे निवेश पर दबाव डालते हैं जिससे नियमित ब्याज नहीं मिलता। यानी इस बार तेल की तेजी सोने के लिए सपोर्ट बनने के बजाय उलटी पड़ गई है।

अक्टूबर में फिर बढ़ सकती है अमेरिकी ब्याज दर

बाजार की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक पर टिक गई है। सीएमई फेडवॉच टूल के मुताबिक, 68 फीसदी से ज्यादा बाजार प्रतिभागियों को उम्मीद है कि अक्टूबर में फेड 25 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी कर सकता है। आगे सोने की चाल दो बड़े घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। पहला, अक्टूबर में फेड ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करता है। दूसरा, ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रही बातचीत वास्तव में तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ती है या नहीं।

आशीष राजोडिया का कहना है कि अगर फेड का रुख उम्मीद से नरम रहता है या ईरान-अमेरिका बातचीत से तनाव कम होने के पुख्ता संकेत मिलते हैं, तो सोने में तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं, फेड के सख्त रुख और बातचीत के अटकने की स्थिति में सोने पर दबाव आगे भी बना रह सकता है।

Gold Price Outlook: इस हफ्ते टूट गया सोना, क्या फिर से छू पाएगा 1.60 लाख का लेवल? एक्सपर्ट से समझें

ये भी पढ़ें
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 12:31 pm

Published on:

28 Sept 2026 12:31 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: जेवर बनवाने वालों के लिए गुड न्यूज, सोना 8 दिन में करीब 6000 रुपये और चांदी 15,000 रुपये टूटी, जानिए क्यों आ रही गिरावट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Share Market Fall Today: बाजार में गिरावट से लोगों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए आज की इस मंदी के 5 बड़े कारण

Stock Market Fall
कारोबार

Stock Market: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 900 पॉइंट डाउन, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक बिकवाली

Why share market fall today
कारोबार

Home Loan Calculator: 65 लाख रुपये का होम लोन 30, 25 या 15 साल के लिए लें तो कितनी बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज

Home Loan Calculator
कारोबार

Adroit Industries समेत इन 4 IPOs की अगले हफ्ते होगी लिस्टिंग, 35% तक दिख रहा GMP, जानिए कैसी लिस्टिंग के मिल रहे संकेत

IPO GMP Today
कारोबार

Unused Credit Card: क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? पहले जान लें ये नुकसान

Unused Credit Card
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.