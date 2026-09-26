Unused Credit Card: क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? पहले जान लें ये नुकसान

अगर जिस कार्ड को आप बंद करने जा रहे हैं, वह आपके सबसे पुराने क्रेडिट अकाउंट में से एक है, तो उसे बंद करने का फैसला सोच-समझकर करना चाहिए। Zaggle के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राज पी नारायणम के मुताबिक, इस्तेमाल नहीं होने वाले कार्ड को बंद कराना आपको सही लग सकता है, लेकिन इससे कुल क्रेडिट लिमिट कम हो सकती है और क्रेडिट यूटिलाइजेशन बढ़ सकता है। अगर वह कार्ड सबसे पुराना है, तो क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ पर भी असर पड़ सकता है। नारायणम के मुताबिक, अगर कार्ड पर कोई बड़ी सालाना फीस नहीं है, तो उसे चालू रखकर कुछ महीनों में एक छोटी खरीदारी की जा सकती है और उसका पूरा भुगतान समय पर किया जा सकता है।