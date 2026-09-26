Gold ETF Vs Gold FoF: सोने में निवेश के 2 आसान रास्ते, जानिए कहां क्या मिलेगा आपको फायदा

गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो मुख्य रूप से 99.5 फीसदी शुद्धता वाले फिजिकल गोल्ड में निवेश करती है। इसे सेबी रेगुलेट करता है और इसके यूनिट एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गोल्ड ईटीएफ की कीमत बाजार में सोने की कीमतों के हिसाब से दिनभर बदलती रहती है। यानी बाजार खुलने के दौरान निवेशक इसे शेयर की तरह खरीद या बेच सकता है। हालांकि, गोल्ड ईटीएफ में निवेश के लिए आपके पास एक्टिव डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। इसके अलावा ब्रोकरेज और एक्सचेंज से जुड़े कुछ शुल्क भी लग सकते हैं।