Gold Price Outlook: इस हफ्ते टूट गया सोना, क्या फिर से छू पाएगा 1.60 लाख का लेवल? एक्सपर्ट से समझें

MCX Gold Price: सोने की चमक इस हफ्ते फीकी पड़ी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीति के संकेत, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल और महंगाई की बढ़ती चिंता ने निवेशकों को सोने से दूरी बनाने पर मजबूर किया। अक्टूबर डिलीवरी वाला एमसीएक्स गोल्ड इस पूरे हफ्ते दबाव में रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार तक इसका भाव करीब 3,500 रुपये गिरकर 1,50,891 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले वाले हफ्ते में सोने ने 1,597 रुपये की बढ़त दर्ज की थी। यानी इस हफ्ते की गिरावट पिछली तेजी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रही।