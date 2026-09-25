एनबीसीसी ने एसबीईआर इंडिया को भारत बिजनेस पार्क के दो टावर सौंपे

एनबीसीसी के सीएमडी डॉ. के.पी. महादेवस्वामी ने कंपनी मुख्यालय में एसबीईआर इंडिया के उप प्रबंध निदेशक इगोर शिश्किन को दस्तावेज सौंपे। एसबीईआर बैंक ने अप्रैल 2026 में हुई प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी में दोनों टावर हासिल किए और परियोजना का सबसे बड़ा एकल खरीदार बना। एसबीईआर इंडिया नई दिल्ली में रशियन बिजनेस सेंटर स्थापित करेगा। यह केंद्र भारत में काम कर रही रूसी कंपनियों को बैंकिंग, कानूनी, कर और ऑडिट सेवाओं में सहयोग देगा।