PM मोदी के साथ महिला की AI तस्वीरें वायरल करने का आरोप, CJP नेताओं के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली HC

बता दें कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब CJP से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ AI से तैयार की गई कथित सामग्री को लेकर पहले भी कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं। इससे पहले सितंबर में BJP नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ AI की मदद से तैयार की गई आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। मामले की सुनवाई के दौरान CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपने खिलाफ किए गए कथित AI-जनरेटेड पोस्ट हटाने पर सहमति जताई थी।