Election Commission Controversy:’वोट के साथ क्या हो रहा है?’ CEC विवाद पर मनोज झा ने कह दी बड़ी बात

Gyanesh Kumar Impeachment:मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल अब उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच RJD नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह मामला केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष या संसद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोगों के बीच पहुंच चुका है।