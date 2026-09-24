SIR विवाद के बीच ECI की सफाई, ‘Declaration Form के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा’

SIR 2026: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने Declaration Form को लेकर स्थिति साफ की है। आयोग ने कहा है कि Form 6 या Form 8 के साथ Additional Declaration Form जमा करने वाले आवेदक को इसके साथ कोई दूसरा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आयोग के मुताबिक यह प्रावधान बिहार से शुरू हुए SIR और बाद में अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लागू की गई थी। आयोग के अनुसार Declaration Form की व्यवस्था मतदाताओं की सुविधा के लिए की गई है, ताकि घोषणा पत्र जमा करने वाले व्यक्ति को अलग से डाक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत न पड़े।