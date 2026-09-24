JSSC CGL पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, बिहार के छपरा से आरोपी एजेंट मनु कुमार सिंह पकड़ा गया

CID ने इस मामले में 1 जनवरी 2025 को CID थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत FIR दर्ज की थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच के शुरुआती चरण में CID ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें बड़ी संख्या में झारखंड पुलिस के जवान शामिल थे। इन पर आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे लिए और उन्हें प्रश्न और उत्तर रटवाने में मदद की। करीब डेढ़ महीने पहले CID ने मामले की जांच नए सिरे से शुरू की। इसके बाद जांच एजेंसी ने 17 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एजेंट, अभ्यर्थी और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी ICN के कर्मचारी शामिल हैं। अब छपरा से एजेंट मनु कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 33 हो गई है।