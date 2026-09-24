चर्चित ऑनर किलिंग मामला : 6 साल की सुनवाई के बाद सजा काट रहे दोषी अब्दुल बारी की जेल में बिगड़ी तबीयत, मौत

Abdul Bari Death: तेलंगाना के बहुचर्चित दलित युवक पेरुमल्ला प्रणय कुमार ‘ऑनर किलिंग’ मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अब्दुल बारी (50) की गुरुवार को मौत हो गई। दोपहर करीब 3 बजे उसे दिल का दौरा पड़ा था। जेल प्रशासन उसे तुरंत सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नलगोंडा का रहने वाला अब्दुल बारी इस ऑनर किलिंग केस में चौथा आरोपी था। उसका नाम गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड के आरोपियों में भी शामिल रहा था, हालांकि बाद में उस मामले में वह बरी हो गया था।