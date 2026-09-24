राजकोट-मोरबी हाईवे पर भीषण हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार-ऑटो को रौंदा, लोक गायिका मीरा आहिर के भाई समेत 2 की मौत

राजकोट। राजकोट-मोरबी हाईवे पर रतनपर में हड़ाला के पास एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो-रिक्शा और कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में जानी-मानी लोक गायिका मीरा आहिर और वैशाली आहिर के इकलौते भाई समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है।