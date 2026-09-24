24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

SIR मुद्दे पर भड़के अभिजीत दीपके, कहा- ‘ज्ञानेश कुमार को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए’

Abhijit Dipke Latest Statement: SIR को लेकर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Sep 24, 2026

SIR News

SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते CJP संस्थापक अभिजीत दीपके। (फाइल फोटो:IANS)

SIR News: मतदाता सूची में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं। दीपके ने तंज करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग का काम बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा है तो ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए।

दीपके ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि उसका रुख बीजेपी के पक्ष में है। इसी को लेकर उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर यह टिप्पणी की। हालांकि, यह दीपके का आरोप है। चुनाव आयोग की ओर से इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

SIR को लेकर क्यों हो रही है चर्चा?

SIR यानी Special Intensive Revision का मतलब मतदाता सूची की खास तरह से जांच करना है। इसमें यह देखा जाता है कि वोटर लिस्ट में दर्ज लोगों की जानकारी सही है या नहीं। जरूरत पड़ने पर सूची में बदलाव भी किया जाता है।

SIR को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही बहस चल रही है। विपक्ष की ओर से इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि यह काम तय नियमों के तहत किया जा रहा है।

इसी बीच चुनाव आयोग के अंदर SIR से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर अलग राय होने की खबर भी सामने आई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों पर अपनी अलग राय रखी थी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए हैं।

CJP ने भी उठाया मुद्दा

इस मामले के बाद CJP ने भी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाने का फैसला किया है। पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SIR, चुनाव आयोग और लोगों के वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाने की बात कही है।

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि लोगों का वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर लोगों के वोट को लेकर ही भरोसा नहीं रहेगा तो दूसरे मुद्दों पर किए जाने वाले आंदोलन का भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव दास ने भी अपनी बात रखी और ज्ञानेश कुमार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।

पहले भी ज्ञानेश कुमार पर निशाना

अभिजीत दीपके इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को लेकर ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं। 21 सितंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने चुनाव आयोग के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर आयोग का काम बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए।

उन्होंने विपक्षी दलों के चुनाव चिह्नों को लेकर भी इसी तरह तंज किया था। अब SIR को लेकर उनकी नई टिप्पणी के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक तरफ SIR को लेकर विपक्ष और दूसरे राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बता रहा है। ऐसे में मतदाता सूची और चुनाव आयोग को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस जारी रह सकती है।

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष, संजय राउत ने कहा- संवैधानिक पद पर बैठा है ‘माफिया’

ये भी पढ़ें
SIR row Gyanesh Kumar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP

SIR-BLO

Updated on:

24 Sept 2026 03:01 pm

Published on:

24 Sept 2026 03:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / SIR मुद्दे पर भड़के अभिजीत दीपके, कहा- ‘ज्ञानेश कुमार को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP

Sugar Price: त्योहारों से पहले बड़ी राहत, शक्कर के दामों में गिरावट तय, अब 4450 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा थोक भाव

Sugar Price
नई दिल्ली

मोदी युग में पहली बार इतनी बदल रही कांग्रेस, बीजेपी को दे पाएगी टक्कर?

Gen Z political connect
राष्ट्रीय

Aastha Kunj Park incident: पहले पुलिस का मुखबिर, अब ज्यादती के केस में आरोपी; दिल्ली आस्था कुंज पार्क कांड में बड़ा खुलासा

Delhi Police
नई दिल्ली

PM Modi Seva Yatra: ‘पुण्य का आधा हिस्सा मिल जाता है’, प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा यात्रियों को नमन कर क्यों कही ये बात?

Narendra Modi
नई दिल्ली

हाइफा दिवस समारोह: RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान,तीन-मूर्ति हाइफा चौक बनेगा वैश्विक धरोहर स्थल

Forum for Awareness of National Security
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.