SIR मुद्दे पर भड़के अभिजीत दीपके, कहा- ‘ज्ञानेश कुमार को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए’

उन्होंने विपक्षी दलों के चुनाव चिह्नों को लेकर भी इसी तरह तंज किया था। अब SIR को लेकर उनकी नई टिप्पणी के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक तरफ SIR को लेकर विपक्ष और दूसरे राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बता रहा है। ऐसे में मतदाता सूची और चुनाव आयोग को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस जारी रह सकती है।