Aastha Kunj Park incident: पहले पुलिस का मुखबिर, अब ज्यादती के केस में आरोपी; दिल्ली आस्था कुंज पार्क कांड में बड़ा खुलासा

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी सामने आया कि आसिफ को पहले लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि उस समय उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। दक्षिण-पूर्वी जिले के डीसीपी विनीत कुमार ने कहा कि पुलिस के पास इलाके में रहने वाले ऐसे लोगों की जानकारी रहती है, जिनके बारे में पहले शिकायतें या मामले सामने आ चुके हैं। आसिफ की जानकारी भी पुलिस के पास थी।