‘जयशंकर या अजित डोभाल, कौन चला रहा भारत की विदेश नीति?’ पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार से पूछा सवाल

Prithviraj Chavan on Indian Foreign Policy: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने देश की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चव्हाण ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विदेश नीति किसके नियंत्रण में है, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर या NSA अजीत डोभाल के? उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि NSA एक गैर-निर्वाचित अधिकारी हैं जिन्होंने कोई संवैधानिक शपथ तक नहीं ली है।