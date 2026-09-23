विधायकों की पलटी से नहीं होगा सरकार पर असर, 8 UDP विधायकों के BJP में शामिल होने पर बोले CM संगमा

बुधवार को नई दिल्ली में UDP के 8 विधायक BJP में शामिल हो गए। इसके साथ ही 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा में BJP के विधायकों की संख्या 2 से बढ़कर 10 हो गई। इस उलटफेर के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हुई है। लेकिन संगमा का मानना है कि BJP के बढ़ते प्रभाव से उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सदन में साधारण बहुमत है और वह सामान्य तरीके से काम करती रहेगी। संगमा ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से अपना संगठन और जनसमर्थन बढ़ाने की कोशिश करते हैं।