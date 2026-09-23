आईटी-सेल से हटाकर बीजेपी ने अमित मालवीय को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब क्या करेंगे?

अमित मालवीय को महाराष्ट्र का बनाया सह-प्रभारी (Photo- IANS)
Amit Malviya Maharashtra CO-Incharge:बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का अगस्त में ऐलान हुआ था। जिसमें अमित मालवीय को राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख के पद से हटाकर छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को यह जिम्मेदारी दी थी। हालांकि अब मालवीय को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बुधवार को बीजेपी ने राज्यों के नए प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान किया है।
बीजेपी ने अमित मालवीय को महाराष्ट्र का सह-प्रभारी बनाया है। मालवीय के साथ-साथ सदानंद शेट तनावडे, कमलजीत सहरावत को भी महाराष्ट्र के सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है।
महाराष्ट्र में अब अमित मालवीय प्रभारी बैजयंत जय पांडा के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने का काम होगा। इसके अलावा प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन के बीच समन्वय करने का भी होगा। वहीं मालवीय के पास प्रभारी पांडा के साथ चुनावी रणनीतियां बनाने का भी काम होगा।
|क्रमांक
|प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश
|प्रभारी
|सह-प्रभारी
|1
|अंडमान एवं निकोबार
|जय प्रकाश, दिल्ली
|—
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|डॉ. देवेश कुमार, बिहार
|—
|3
|आंध्र प्रदेश
|डॉ. अरविंद भदौरिया
|वनथी श्रीनिवासन
|4
|असम
|मंगल पांडे
|फांगनोन कोन्याक, मनोज टिग्गा
|5
|बिहार
|हरीश द्विवेदी
|संगीता यादव, रोहन गुप्ता
|6
|चंडीगढ़
|महेंद्र पांडे
|—
|7
|छत्तीसगढ़
|स्मृति ईरानी
|सिद्धार्थ शंभू
|8
|दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव
|वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
|—
|9
|दिल्ली
|डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
|जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, दर्शनाबेन जरदोश
|10
|गोवा
|डॉ. भारती प्रवीण पवार
|अनिल एंटनी
|11
|गुजरात
|तरुण चुघ
|अजय महावर, गोमती साई
|12
|हरियाणा
|स्मृति ईरानी
|डॉ. भोला सिंह
|13
|हिमाचल प्रदेश
|श्रीकांत शर्मा
|दर्शना सिंह
|14
|जम्मू एवं कश्मीर
|डॉ. सतीश पूनिया
|रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश
|15
|झारखंड
|गजेंद्र पटेल
|सौरभ सिंह, निवेदिता सिंह, बिहार
|16
|कर्नाटक
|हरीश द्विवेदी
|डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
|17
|केरल
|प्रो. एम. नागराजा
|एम. वेंकटेशन
|18
|लद्दाख
|राजकुमार भाटिया, दिल्ली
|—
|19
|लक्षद्वीप
|जॉर्ज कुरियन
|—
|20
|मध्य प्रदेश
|विप्लव कुमार देव
|रेखा वर्मा
|21
|महाराष्ट्र
|बैजयंत जय पांडा
|अमित मालवीय, सदानंद शेट तनावडे, कमलजीत सहरावत
|22
|मणिपुर
|डॉ. राजदीप रॉय
|—
|23
|मेघालय
|अनाद पुरकायस्थ
|डॉ. नुमल मोमिन, असम
|24
|मिजोरम
|डॉ. भगवत कराड
|—
|25
|नगालैंड
|अनिल एंटनी
|—
|26
|ओडिशा
|डी. पुरंदेश्वरी
|डॉ. स्वदेश सिंह
|27
|पुडुचेरी
|के. सुरेंद्रन
|—
|28
|पंजाब
|डॉ. सतीश पूनिया
|वीरेंद्र सचदेवा, अलका गुर्जर
|29
|राजस्थान
|संजय भाटिया
|कविता पाटीदार, कुलजीत चहल
|30
|सिक्किम
|राजू बिस्ता
|—
|31
|तमिलनाडु
|राम माधव
|निर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुणा
|32
|तेलंगाना
|सुनील बंसल
|अभय पाटिल, रेखा शर्मा
|33
|त्रिपुरा
|मृगांका देव बर्मन
|—
|34
|उत्तर प्रदेश
|विनोद तावड़े
|जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा
|35
|उत्तराखंड
|राम माधव
|अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज
|36
|पश्चिम बंगाल
|सुनील बंसल
|लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह, बिहार, पिंकी कुशवाहा, बिहार
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