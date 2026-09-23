बीजेपी में स्मृति ईरानी का लगातार बढ़ रहा कद, अब मिली यह बड़ी जिम्मेदारी

स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का बनाया प्रभारी (Photo-IANS)
Smriti Irani New Responsibility: बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद स्मृति ईरानी को लगातार नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है। जिसमें स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। इस नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की भावी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन थे। अब स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन की जगह लेंगी।
बता दें कि स्मृति ईरानी का बीजेपी में लगातार कद बढ़ रहा है। पिछले महीने नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में महासचिव बनाया था। इसके बाद पार्टी में सीजेपी आंदोलन के बाद जेन-जी से जुड़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें स्मृति ईरानी को शामिल हो गया था। इस टीम में नितिन नवीव के अलावा विनोद तावड़े और ओपी चौधरी भी शामिल है।
वहीं अब स्मृति ईरानी को एक नहीं दो राज्यों का प्रभारी बनाया है। बीजेपी के लिए दोनों ही राज्य काफी महत्वपूर्ण है। स्मृति ईरानी को ये दोनों जिम्मेदारियां देने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों की तैयारी माना जा रहा है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2029 में होने हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भी अगले विधानसभा चुनाव 2028 में प्रस्तावित हैं। ऐसे में दोनों राज्यों में अभी से संगठनात्मक तैयारियों, कार्यकर्ताओं के समन्वय और पार्टी की चुनावी रणनीति को गति देने की जिम्मेदारी उनके सामने होगी।
|क्रमांक
|प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश
|प्रभारी
|सह-प्रभारी
|1
|अंडमान एवं निकोबार
|जय प्रकाश, दिल्ली
|—
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|डॉ. देवेश कुमार, बिहार
|—
|3
|आंध्र प्रदेश
|डॉ. अरविंद भदौरिया
|वनथी श्रीनिवासन
|4
|असम
|मंगल पांडे
|फांगनोन कोन्याक, मनोज टिग्गा
|5
|बिहार
|हरीश द्विवेदी
|संगीता यादव, रोहन गुप्ता
|6
|चंडीगढ़
|महेंद्र पांडे
|—
|7
|छत्तीसगढ़
|स्मृति ईरानी
|सिद्धार्थ शंभू
|8
|दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव
|वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
|—
|9
|दिल्ली
|डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
|जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, दर्शनाबेन जरदोश
|10
|गोवा
|डॉ. भारती प्रवीण पवार
|अनिल एंटनी
|11
|गुजरात
|तरुण चुघ
|अजय महावर, गोमती साई
|12
|हरियाणा
|स्मृति ईरानी
|डॉ. भोला सिंह
|13
|हिमाचल प्रदेश
|श्रीकांत शर्मा
|दर्शना सिंह
|14
|जम्मू एवं कश्मीर
|डॉ. सतीश पूनिया
|रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश
|15
|झारखंड
|गजेंद्र पटेल
|सौरभ सिंह, निवेदिता सिंह, बिहार
|16
|कर्नाटक
|हरीश द्विवेदी
|डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
|17
|केरल
|प्रो. एम. नागराजा
|एम. वेंकटेशन
|18
|लद्दाख
|राजकुमार भाटिया, दिल्ली
|—
|19
|लक्षद्वीप
|जॉर्ज कुरियन
|—
|20
|मध्य प्रदेश
|विप्लव कुमार देव
|रेखा वर्मा
|21
|महाराष्ट्र
|बैजयंत जय पांडा
|अमित मालवीय, सदानंद शेट तनावडे, कमलजीत सहरावत
|22
|मणिपुर
|डॉ. राजदीप रॉय
|—
|23
|मेघालय
|अनाद पुरकायस्थ
|डॉ. नुमल मोमिन, असम
|24
|मिजोरम
|डॉ. भगवत कराड
|—
|25
|नगालैंड
|अनिल एंटनी
|—
|26
|ओडिशा
|डी. पुरंदेश्वरी
|डॉ. स्वदेश सिंह
|27
|पुडुचेरी
|के. सुरेंद्रन
|—
|28
|पंजाब
|डॉ. सतीश पूनिया
|वीरेंद्र सचदेवा, अलका गुर्जर
|29
|राजस्थान
|संजय भाटिया
|कविता पाटीदार, कुलजीत चहल
|30
|सिक्किम
|राजू बिस्ता
|—
|31
|तमिलनाडु
|राम माधव
|निर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुणा
|32
|तेलंगाना
|सुनील बंसल
|अभय पाटिल, रेखा शर्मा
|33
|त्रिपुरा
|मृगांका देव बर्मन
|—
|34
|उत्तर प्रदेश
|विनोद तावड़े
|जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा
|35
|उत्तराखंड
|राम माधव
|अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज
|36
|पश्चिम बंगाल
|सुनील बंसल
|लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह, बिहार, पिंकी कुशवाहा, बिहार
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