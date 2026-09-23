गणेशोत्सव में महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: 184 लाइसेंस सस्पेंड, तुकाराम मुंढे बोले- 21000 किलो मिलावटी खाना जब्त

फूड सेफ्टी के साथ-साथ FDA ने दवाओं के रेगुलेशन को लेकर भी सख्त कदम उठाए हैं। कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर, दवा कंपनियों, थोक विक्रेताओं, ब्लड सेंटरों और कॉस्मेटिक यूनिट्स से लिए गए सैंपल की जांच के बाद 900 से ज्यादा दवा लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि कई प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा, बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए राज्य के 1.08 लाख स्कूलों में से 68000 स्कूलों को संतुलित आहार नीति के तहत जरूरी ट्रेनिंग दी गई है।