SIR विवाद पर पूर्व CEC एसवाई कुरैशी का बड़ा बयान, बोले- कानून का उल्लंघन गंभीर मामला, बहुमत के बिना लिए गए फैसले गैरकानूनी

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वे शुरू से ही SIR की प्रक्रिया और इसमें बरती जा रही अनियमितताओं की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले वे सोच रहे थे कि दोनों चुनाव आयुक्त चुप क्यों हैं, जबकि उनके पास बहुमत है और वे निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब जब यह साफ हुआ है कि वे अपनी फाइल नोटिंग्स और आधिकारिक पत्रों के जरिए विरोध दर्ज करा रहे थे, तो उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया है। संविधान चुनाव आयोग से पूर्ण निष्पक्षता की अपेक्षा करता है और दोनों आयुक्तों ने आंतरिक स्तर पर आवाज उठाकर संवैधानिक मर्यादा का पालन किया।