BJP New State in-charges: BJP का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, राजस्थान समेत 36 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त; देखें पूरी लिस्ट

Smriti Irani and satish poonia (Photo-IANS)
BJP names new state in-charges: नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार पार्टी संगठन को नए सिरे से धार देने के लिए देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए प्रदेश प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से जारी इस महत्वपूर्ण सूची में आगामी चुनावों और सांगठनिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ व अनुभवी नेताओं पर दांव खेला गया है।
राजस्थान राज्य के लिए भाजपा ने संजय भाटिया को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को सह-प्रभारी बनाया गया है।
राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया का पार्टी में कद और मजबूत हुआ है। उन्हें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दो राज्यों जम्मू-कश्मीर और पंजाब का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। पंजाब में उनके साथ दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकार सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना दोनों महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभार दिया गया है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि अमित मालवीय को वहां सह-प्रभारी बनाया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, उनके साथ रेखा वर्मा सह-प्रभारी रहेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
|क्र.
|प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश
|प्रभारी
|सह-प्रभारी
|1
|अंडमान एवं निकोबार
|जय प्रकाश, दिल्ली
|—
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|डॉ. देवेश कुमार, बिहार
|—
|3
|आंध्र प्रदेश
|डॉ. अरविंद भदौरिया
|वनथी श्रीनिवासन
|4
|असम
|मंगल पांडे
|फांग्नोन कोन्याक, मनोज टिग्गा
|5
|बिहार
|हरीश द्विवेदी
|संगीता यादव, रोहन गुप्ता
|6
|चंडीगढ़
|महेंद्र पांडे
|—
|7
|छत्तीसगढ़
|स्मृति ईरानी
|सिद्धार्थ शंभू
|8
|दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव
|वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
|—
|9
|दिल्ली
|डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
|जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, दर्शनाबेन जरदोश
|10
|गोवा
|डॉ. भारती प्रवीण पवार
|अनिल एंटनी
|11
|गुजरात
|तरुण चुघ
|अजय महावर, गोमती साई
|12
|हरियाणा
|स्मृति ईरानी
|डॉ. भोला सिंह
|13
|हिमाचल प्रदेश
|श्रीकांत शर्मा
|दर्शना सिंह
|14
|जम्मू एवं कश्मीर
|डॉ. सतीश पूनिया
|रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश
|15
|झारखंड
|गजेंद्र पटेल
|सौरभ सिंह, निवेदिता सिंह, बिहार
|16
|कर्नाटक
|हरीश द्विवेदी
|डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू
|17
|केरलम
|प्रो. एम. नागराजा
|एम. वेंकटेशन
|18
|लद्दाख
|राजकुमार भाटिया, दिल्ली
|—
|19
|लक्षद्वीप
|जॉर्ज कुरियन
|—
|20
|मध्य प्रदेश
|विप्लव कुमार देव
|रेखा वर्मा
|21
|महाराष्ट्र
|बैजयंत जय पांडा
|अमित मालवीय, सदानंद शेट तनावडे, कमलजीत सहरावत
|22
|मणिपुर
|डॉ. राजदीप रॉय
|—
|23
|मेघालय
|अनाद पुरकायस्थ
|डॉ. नुमल मोमिन, असम
|24
|मिजोरम
|डॉ. भगवत कराड
|—
|25
|नगालैंड
|अनिल एंटनी
|—
|26
|ओडिशा
|डी. पुरंदेश्वरी
|डॉ. स्वदेश सिंह
|27
|पुडुचेरी
|के. सुरेंद्रन
|—
|28
|पंजाब
|डॉ. सतीश पूनिया
|वीरेंद्र सचदेवा, अलका गुर्जर
|29
|राजस्थान
|संजय भाटिया
|कविता पाटीदार, कुलजीत चहल
|30
|सिक्किम
|राजू बिस्ता
|—
|31
|तमिलनाडु
|राम माधव
|निर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुणा
|32
|तेलंगाना
|सुनील बंसल
|अभय पाटिल, रेखा शर्मा
|33
|त्रिपुरा
|मृगांका देव बर्मन
|—
|34
|उत्तर प्रदेश
|विनोद तावड़े
|जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा
|35
|उत्तराखंड
|राम माधव
|अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज
|36
|पश्चिम बंगाल
|सुनील बंसल
|लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह, बिहार, पिंकी कुशवाहा, बिहार
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