23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Congress News: जिस राज्य में अपनी सरकार, वहीं किसनों को नहीं दिला पाए न्याय, कांग्रेस विधायक का इस्तीफा

Congress MLA resigns: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल ने इंडी तालुका को सूखा प्रभावित न घोषित करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र सौंपा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 23, 2026

Congress News

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल। (फोटो- IANS)

Congress MLA Resign News: कर्नाटक की राजनीति में एक और बड़ा उथल-पुथल का मंजर देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल ने अचानक अपना विधायक पद छोड़ने का फैसला ले लिया।

उन्होंने इंडी तालुका को सूखा प्रभावित घोषित न किए जाने के खिलाफ अपना विरोध जताया है। यह फैसला स्थानीय किसानों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है।

मुख्यमंत्री और स्पीकर को सौंपा इस्तीफा

पाटिल ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में भी औपचारिक रूप से इस्तीफा पत्र जमा कर दिया गया है।

कांग्रेस विधायक ने कहा कि इलाके में सूखे की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाई है। इससे किसानों को राहत मिलने में देरी हो रही है।

बारिश की कमी से किसान परेशान

इंडी तालुका में पिछले कुछ समय से बारिश की कमी साफ दिख रही है। खेतों में पानी की कमी के कारण फसलें सूख रही हैं। कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में विधायक का यह कदम किसानों की तकलीफ को मुख्यधारा में लाने की कोशिश माना जा रहा है।

समर्थकों का कहना है कि पाटिल ने सही समय पर आवाज उठाई है। हालांकि, इस बारे में सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करने पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। विपक्षी दल इसे सरकार की लापरवाही बता रहे हैं।

कुछ नेता पाटिल का कर रहे हैं समर्थन

कांग्रेस के कुछ नेता पाटिल के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ चुप हैं। पार्टी के अंदर भी इस इस्तीफे को लेकर अलग-अलग राय चल रही है। पाटिल लंबे समय से इस क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं।

उन्होंने पहले भी किसानों के मुद्दों पर सरकार से बातचीत की थी। लेकिन इस बार इस्तीफे का रास्ता चुनना दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो गया है। इलाके के किसान संगठनों ने भी उनके इस कदम की सराहना की है। कई जगहों पर छोटे-छोटे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पाटिल का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2026 04:40 pm

Published on:

23 Sept 2026 03:51 pm

Hindi News / National News / Congress News: जिस राज्य में अपनी सरकार, वहीं किसनों को नहीं दिला पाए न्याय, कांग्रेस विधायक का इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

SIR विवाद पर विपक्ष पर बरसे संबित पात्रा, बोले- आयुक्तों में संवाद न हो तो तानाशाही, बात की तो उठा रहे सवाल

Sambit Patra, Rahul Gandhi, BJP, BJP Press Conference, Rahul Gandhi News, Student Protest, CJP Protest, Parliament Monsoon Session,
राष्ट्रीय

आईटी-सेल से हटाकर बीजेपी ने अमित मालवीय को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब क्या करेंगे?

Amit Malviya
राष्ट्रीय

गणेशोत्सव में महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन: 184 लाइसेंस सस्पेंड, तुकाराम मुंढे बोले- 21000 किलो मिलावटी खाना जब्त

IAS Tukaram Mundhe
राष्ट्रीय

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को भेजा मामला

Supreme Court CEC EC appointment law
राष्ट्रीय

SIR विवाद पर पूर्व CEC एसवाई कुरैशी का बड़ा बयान, बोले- कानून का उल्लंघन गंभीर मामला

former CEC SY Quraishi on SIR controversy Row:
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.