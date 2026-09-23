Congress News: जिस राज्य में अपनी सरकार, वहीं किसनों को नहीं दिला पाए न्याय, कांग्रेस विधायक का इस्तीफा

उन्होंने पहले भी किसानों के मुद्दों पर सरकार से बातचीत की थी। लेकिन इस बार इस्तीफे का रास्ता चुनना दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो गया है। इलाके के किसान संगठनों ने भी उनके इस कदम की सराहना की है। कई जगहों पर छोटे-छोटे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पाटिल का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है।